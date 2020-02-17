В США 62-летний спортсмен установил мировой рекорд: простоял в планке более 8 часов (видео)
11:58, 17 февраля 2020Мир
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Это почти вдвое дольше, чем предыдущий рекорд.
Мировой рекорд: в США 62-летний спортсмен простоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд
Новый мировой рекорд: в США 62-летний спортсмен Джордж Худ простоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд. Это почти вдвое дольше, чем предыдущий рекорд.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Худ в прошлом - морской пехотинец. После завершения службы увлекся фитнесом. Рассказывал, что последние четыре месяца полностью посвятил тренировке и ежедневно увеличивал нагрузки.
Рекорд зафиксировали представители книги рекордов Гинесса.
Эта самая планка была частью благотворительного мероприятия по сбору средств для военных, которые страдают от психических расстройств.
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