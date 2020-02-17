В США 62-летний спортсмен установил мировой рекорд: простоял в планке более 8 часов (видео)

Это почти вдвое дольше, чем предыдущий рекорд.

Новый мировой рекорд: в США 62-летний спортсмен Джордж Худ простоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд. Это почти вдвое дольше, чем предыдущий рекорд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Худ в прошлом - морской пехотинец. После завершения службы увлекся фитнесом. Рассказывал, что последние четыре месяца полностью посвятил тренировке и ежедневно увеличивал нагрузки.

Рекорд зафиксировали представители книги рекордов Гинесса.

Эта самая планка была частью благотворительного мероприятия по сбору средств для военных, которые страдают от психических расстройств.