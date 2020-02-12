В аэропорту Стамбула самолет приземлился с пилотом, потерявшим сознание

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил посадку в аэропорту Стамбула с пилотом, потерявшим сознание.

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил посадку в аэропорту Стамбула с пилотом без сознания, которого госпитализировали сразу после же приземления.

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Командир самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines потерял сознание во время полета, воздушное судно посадил второй пилот, сообщает ukr-ayna.com со ссылкой на турецкие СМИ.

После потери сознания командиром рейса, второй пилот немедленно связался с диспетчерами стамбульского аэропорта и запросил приоритетную посадку.

Инцидент произошел на самолете Boeing 737-82R, совершавшем рейс Вена-Стамбул, незадолго до посадки в аэропорту им. Сабихи Гьокчен. Второй пилот сообщил наземным службам о происшествии и самостоятельно посадил борт. После посадки карета скорой помощи увезла командира самолета в больницу.

По данным ресурса Flightradar24 рейс PGT75M после вылета из Вены в Стамбул самолет пробыл в воздухе 1 час и 32 минуты.

Pegasus Havayolları'na ait Viyana - Istanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar... Kaptan pilot bilincini kaybetti! https://t.co/2l26U80Wd5pic.twitter.com/DOoliOsJ88 — Sabah Gazetesi (@Sabah) February 11, 2020

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в аэропорту им. Сабихи Гекчен в Стамбуле пассажирский самолет Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в овраг и развалился на три части. Вследствие чрезвычайного происшествия погибло трое пассажиров, пострадали 179.