Крушение частного вертолета депутата Госдумы РФ: в сети появились фото и видео

Депутат находился на борту вертолета, он погиб.

В сети появились фото и видео с места крушения в Татарстане частного самолета депутата от «Единой России» Айрата Хайруллина.

Читайте такжеУ берегов Эстонии затонуло российское судно (видео)Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина.

«Информация из Татарстана. На 99,9 процента точно, что это он. Помощник и пилот в тяжелом состоянии, но живы, а Айрат Назипович, к сожалению, погиб», – заявил он.

Борт летел из поселка Левашево до поселка Матюшино. Последний сеанс связи с воздушным судном был зафиксирован в 28 километрах от Казани.

Как сообщал УНИАН, в Татарстане потерпел крушение частный вертолет Bell 407 депутата Госдумы России Айрата Хайруллина.