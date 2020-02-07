В России разбился частный вертолет депутата Госдумы
17:25, 07 февраля 2020Мир
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В крушении выжил один человек, судьба остальных неизвестна.
На борту вместе с депутатом могли находиться пилот и его помощник / mash
В Татарстане потерпел крушение частный вертолет Bell 407 депутата Госдумы России Айрата Хайруллина.
Читайте такжеЧП с самолетом в аэропорту Стамбула: увеличилось число жертв и пострадавших (фоторепортаж)Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
Отмечается, что, по данным местной транспортной прокуратуры, выжил один человек. Его заметили возле места крушения.
«Судьба остальных под вопросом, также неизвестно, о ком из пассажиров именно идет речь. На борту вместе с Хайруллиным могли находиться пилот и его помощник», – говорится в сообщении.
Также известно, что вертолёт пропал с радаров примерно через 28 километров после вылета из Казани.
Ранее УНИАН сообщал, как в аэропорту Турции пассажирский самолет рухнул в овраг и развалился пополам.
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