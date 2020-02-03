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МИД Китая посчитал чрезмерными меры некоторых стран из-за вспышки коронавируса

10:11, 03 февраля 2020
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. По ее словам, реакция некоторых стран и принятые ими меры - особенно в США - были чрезмерными и идут вразрез с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает kommersant.

В китайском МИДе добавили, что большинство стран «высоко ценит и поддерживает усилия КНР в борьбе с новым типом коронавируса». «Мы понимаем и уважаем их (решение.-ред.) ввести карантинные меры на границе или ввести необходимые меры в отношении въезда на их территорию граждан КНР», - отметила представительница министерства.

ВОЗ уже признала вспышку нового заболевания чрезвычайной ситуацией. От вируса погибло уже более 360 человек, число заразившихся превышает 17 тыс. человек.

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