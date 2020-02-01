В Лондоне заработало представительство ЕС в Британии

Представительство ЕС возглавил португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда, бывший посол Евросоюза в ООН и в США.

В Лондоне 1 февраля начало работу дипломатическое представительство Европейского союза в Великобритании. Оно заменило офис Европейской комиссии после выхода страны из ЕС.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борреля, пишет Громадське.

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«Дипломатическое представительство Евросоюза отныне будет обеспечиваться делегацией ЕС под моим руководством как верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Работа начинается сегодня», — сообщил Боррель.

Представительство ЕС возглавил португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда, бывший посол Евросоюза в ООН и в США.

Дипмиссия находится в помещении бывшего представительства Европейской комиссии в Лондоне. Кроме стандартных дипломатических функций делегация Евросоюза будет играть ключевую роль в обеспечении выполнения соглашения о выходе Великобритании из Союза.

С 1 февраля Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии перестало быть членом Европейского Союза. Впервые в истории ЕС его покинула одна из стран на основе статьи 50 Лиссабонского договора.

После официального выхода Великобритании из ЕС начнется 11-месячный переходный период до декабря 2020 года, в течение которого стороны должны юридически закрепить свои будущие отношения — в частности торговые. В то же время Великобритания будет придерживаться определенных норм ЕС, но не будет участвовать в его институтах.