Британские эксперты советуют Западу вооружаться против России

К такому выводу пришли специалисты Королевского института международных отношений в Лондоне, передает Би-би-си. Среди авторов доклада двое бывших британских послов в Москве – сэр Родерик Лайн и сэр Эндрю Вуд. В подготовленном ими докладе отмечается, что любое нарушение порядка, установившегося после распада СССР, может поставить под угрозу существование Евросоюза и НАТО. При этом на данный момент, отмечается в документе, Европа не справляется с задачей сохранения этого уклада.

В частности, считают авторы доклада, европейские государства недооценили опасность, исходящую в последние годы от России, а также не сумели достойно ответить на российскую агрессию по отношению к Украине и оказать Киеву эффективную помощь в сложившейся ситуации.

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В докладе говорится, что амбиции Владимира Путина постоянно подстегивались "слабой и неубедительной реакцией" Запада, в том числе, например, после того как Россия захватила Абхазию и Южную Осетию.

"Кремль считает, что у Европы нет достаточно воли для того, чтобы заплатить необходимую цену для защиты своих принципов", - говорится в докладе.

"Россия ясно выражала свои амбиции и интересы в течение более 10 лет, однако Западу показалось легче это игнорировать и полагаться на фантазии, что Россия якобы продвигается в сторону либеральной демократии".

Британские специалисты допустили, что в результате украинский конфликт приведет уже к прямому столкновению России и европейских государств.

При этом, отмечают авторы документа, невозможно гарантировать, что в случае существенной эскалации конфликта Россия не применит тактическое ядерное оружие, которым она угрожает еще со времен холодной войны. В институте считают, что Владимир Путин готов пойти на такой шаг, однако западные лидеры просто не могут в это поверить.

По мнению экспертов, масштабная программа перевооружения позволит продемонстрировать России, что Европа в случае необходимости готова к ограниченным военным действиям. Этот шаг необходим, поскольку российский президент уже показал, что готов воспользоваться проявлениями слабости западных лидеров.

Учитывая, что Россия приступила к модернизации своих вооруженных сил, авторы доклада считают, что жизненно важно, чтобы Запад продемонстрировал, что он будет противостоять очередной агрессии, в том числе и использованию так называемой "гибридной" войны.

"НАТО должно сохранить свой авторитет, и свою роль в сдерживании российской агрессии. В особенности оно должно продемонстрировать, что ограниченный вооруженный конфликт невозможен и что реакция на "гибридную" войну будет жесткой", - пишут авторы доклада.

"Конфликт в Украине стал ключевым моментом, определяющим будущее европейской безопасности. Крах Украины углубит нестабильность в Восточной Европе, увеличит риск очередной авантюры Кремля и уменьшит возможности для будущих позитивных изменений в России", - говорится в докладе.