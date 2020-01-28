Дело МН17: один из подозреваемых готов предстать перед судом (видео)
По меньшей мере один подозреваемый по делу о сбитии малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом готов предстать перед судьями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Соответствующую информацию со ссылкой на адвокатскую фирму сообщили в окружном суде Гааги. Там подчеркнули, что имя этого человека называть не будут.
Пассажирский рейс МН17 сбили над Донбассом в июле 2014 года, все 298 человек на борту погибли. Следствие установило, что в самолет попали российской ракетой из зенитного комплекса Бук, который привезли из Курска.
Среди подозреваемых в деле кадровые российские военные и лидеры сепаратистов.
Одного из них - командира роты противовоздушной обороны пророссийских боевиков Владимира Цемаха, который публично признался в причастности к преступлению, Украина отдала в рамках обмена с Россией. Нидерланды сразу направили в Москву запрос на его арест, но РФ Цемаха не выдала.