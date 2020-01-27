В больнице в Гонконге прогремел взрыв
08:59, 27 января 2020Мир
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Из медучреждения эвакуировали примерно 20 пациентов, никто не пострадал.
Иллюстрация REUTERS
В ночь на понедельник, 27 января, в одной из больниц Гонконга сработало самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщает South China Morning Post.
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Взрыв прогремел в медицинском центре Caritas Medical Centre около 2:30 по местному времени. Из медучреждения пришлось эвакуировать примерно 20 пациентов, но никто не пострадал.
Представитель больницы отметил, что сотрудники отделения экстренной помощи услышали в туалете громкие хлопки, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.
Прибывшие на место полицейские обнаружили фрагменты самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.
В н7астоящее время медицинское учреждение вернулось к работе в штатном режиме.
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