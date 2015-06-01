Премьер Литвы назвал "черный список" РФ частью пропагандистской войны

Об этом заявил премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс, сообщает издание Delfi.

"Я считаю, что идет своего рода тотальная война, только теперь с другой стороны. Война скорее пропагандистская, я бы назвал, информационная, и я отношусь к ней негативно.

На мой взгляд, это не упрощает двусторонние отношения или просто решения, которые принимаются между ЕС и Россией. Думаю, это не добавляет плюсов в плане доверия", - сказал Буткявичюс.

Читайте такжеСМИ: Президент Литвы гордится включением своего советника в "черный список" Кремля

В сложенном Россией списке, который обнародовали СМИ, но который не обнародован официально, фигурирует 89 политиков ЕС.

Среди других литовских политиков в список также бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.