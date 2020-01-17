Умер самый маленький в мире человек (видео)

Хагендра Тапа Магар скончался на 28-м году жизни.

Уроженец Непала — Хагендра Тапа Магар, признанный самым маленьким в мире человеком, который имел способность передвигаться самостоятельно, умер 17 января.

Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

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Как стало известно, мужчина скончался на 28-м году жизни.

Отмечается, что его рост составлял 67,08 см.

По имеющейся информации, Хагендра в последнее время имел проблемы с сердцем. Кроме того, он болел астмой и пневмонией.