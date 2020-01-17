Умер самый маленький в мире человек (видео)
20:45, 17 января 2020Мир
1472 0
Хагендра Тапа Магар скончался на 28-м году жизни.
Рост Хагендры составлял 67,08 см / фото guinnessworldrecords.com
Уроженец Непала — Хагендра Тапа Магар, признанный самым маленьким в мире человеком, который имел способность передвигаться самостоятельно, умер 17 января.
Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.
Читайте такжеУмер султан Омана
Как стало известно, мужчина скончался на 28-м году жизни.
Отмечается, что его рост составлял 67,08 см.
По имеющейся информации, Хагендра в последнее время имел проблемы с сердцем. Кроме того, он болел астмой и пневмонией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter