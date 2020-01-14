Globe and Mail: Правду о сбитом самолете МАУ выяснят, только если Иран позволит

Чтобы узнать настоящие причины авиакатастрофы, следователям нужно допросить иранских военных и чиновников правительства, но Тегеран имеет право отказать в этом.

Совет Канады по вопросам безопасности транспорта (TSB) получит роль в расследовании сбитого рейса PS752 «Международных авиалиний Украины». Но ответы на большие вопросы удастся найти только в том случае, если Иран захочет их дать.

Это стало понятно, когда представители TSB объявили журналистам, что иранские коллеги пригласили их сыграть большую роль в расследовании, в частности в исследовании информации из «черных ящиков» авиалайнера. Но наибольшие вопросы об авиакатастрофе больше не о том, что произошло. Все хорошо знают, что самолет из Украины, который выполнял рейс PS752, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Критический вопрос в том, как и почему это произошло, - пишет Globe and Mail.

Издание отмечает, что эти ответы вряд ли можно будет найти среди обломков на месте падения самолета, осмотреть которое поедут канадские следователи, или по следам от шрапнели на тех деталях, которые уже перевезли куда-то в другое место. Их не будет и в записях «черных ящиков», если их удастся скачать. Директор TSB по вопросам расследований в авиации Наташа Ван Темше сказала, что канадские следователи попытаются восстановить цепь событий, чтобы понять, как они разворачивались, а затем исследовать, почему они произошли.

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«У нас также есть вопросы, к примеру, о выполнении военными соответствующих процедур и тому подобное. Также, учитывая напряжение и то, что произошло за несколько часов до катастрофы, почему воздушное пространство не было закрыто?» - сказала она.

Это значит ставить вопрос военным Ирана о том, как они должны реагировать на потенциальные угрозы возле гражданского аэропорта. О том, кто ошибся и почему или, если выстрел по гражданскому самолету был умышленным, кто отдал такой приказ. Это означает, что нужно допросить чиновников правительства, чтобы определить, почему воздушное пространство Ирана не было закрыто для гражданских авиарейсов в первые же часы после того, как 22 иранские ракеты были запущены по военной базе в Ираке, где базируются войска США.

Ничто из этого не входит в работу следователей Канады. Их роль ограничена, хоть Иран согласился дать им несколько больше возможностей, чем они должны иметь как представители страны, которая потеряла 57 граждан в авиакатастрофе. Следователи из стран происхождения или изготовления самолета, в частности из США, Франции и Украины, имеют более широкие полномочия. Но согласно международным правилам, Иран все равно остается главным в выяснении всех обстоятельств.

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Именно иранское Бюро расследований авиационных инцидентов будет задавать вопросы иранским военным и правительству. Не стоит ожидать, что иностранным следователям разрешат присутствовать при этом. Председатель TSB Кэти Фокс признала, что если бы подобная авиакатастрофа произошла в Канаде, представителям других стран не позволили бы участвовать в допросах военных или канадских служб безопасности. Поэтому не стоит ожидать, что Иран пригласит следователей США и Франции ставить неудобные вопросы своим офицерам ВВС. Поэтому мир получит лишь те ответы на ключевые вопросы, которые Тегеран ему даст.

Даже если иранское Бюро расследований авиационных инцидентов будет искать правду, никто в Иране не имеет права добиваться ответов на «нежелательные» вопросы. Ракеты по украинскому самолету запустили солдаты могущественных «Стражей исламской революции». И никто в Иране, даже официальные следователи, не может совать свой нос в их тайны без страха за свою жизнь.