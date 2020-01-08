цей матеріал доступний українською

Заявление Трампа по ситуации с Ираном (видео)

18:31, 08 января 2020
Мир
2716 0
Дональд Трамп / REUTERS

Обращение Трампа изначально было запланировано на 18.00 по Киеву, однако началось с получасовым опозданием.

Как сообщал УНИАН, более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

Сообщалось, что президент США проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ликвидация США иранского генерала Сулеймани
Теги: #Трамп#Иран