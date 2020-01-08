Заявление Трампа по ситуации с Ираном (видео)

Ранее сегодня иранские военные атаковали военную базу США в Ираке.

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление относительно ситуации, сложившейся в последние дни между США и Ираном.

Обращение Трампа изначально было запланировано на 18.00 по Киеву, однако началось с получасовым опозданием.

Как сообщал УНИАН, более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

Сообщалось, что президент США проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.