Польша приняла командование "острием НАТО" – силами высокой готовности

Подразделения VJTF были созданы в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году.

Польша с 1 января 2020 года взяла на себя командование оперативными силами очень высокой готовности НАТО – подразделениями, способными реагировать на вызовы в течение нескольких дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Читайте такжеБеспилотник НАТО провел разведку у берегов Крыма и на Донбассе

"Совместные Оперативные Силы Очень Высокой Готовности (VJTF), то есть наше острие, это значительный вклад в совместную оборону и сильная презентация возможностей Польши. Эти силы можно мгновенно развертывать для обороны любой страны-союзника перед любой угрозой", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подразделения VJTF были созданы в ответ на российскую аннексию Крыма в 2014 году. С момента своего основания они функционируют как элемент стратегии сдерживания России.

В их состав входят военнослужащие повышенной боевой готовности, делегированные на основе ротации между государствами-членами. Эти военнослужащие остаются в местах дислокации, но они должны быть способны в течение 48-72 часов попасть в любое нужное место.

По данным НАТО, в "острие" входят около 6 тысяч военнослужащих, в том числе около 3 тысяч из Польши. Также в силы быстрого реагирования входят подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании.

США заявляют о поддержке VJTF воздушными силами и другими боевыми ресурсами.

VJTF состоит из сухопутных войск, военно-воздушных, морских и специальных сил и является частью 40-тысячных Сил реагирования НАТО. Чтобы разделить бремя высокой боевой готовности, ведущую бригаду VJTF ежегодно выставляет новое государство. В 2018 году это была Италия, а в 2019 - Германия.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова, 51% украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для нашего государства является вступление в НАТО.