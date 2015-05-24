"Радио Свобода" удалило интервью о Путине-взяточнике

Об этом сообщила русская служба Би-Би-Си.

"Публикация удалена по просьбе собеседника "Радио Свобода", опасающегося за свою безопасность. Приносим извинения", - говорится на странице, где ранее находился материал.

Текст беседы с бизнесменом был размещен на ресурсе 23 мая. Одной из тем материала было обсуждение методов ведения бизнеса в Петербурге в 1990-х годах.

Читайте такжеБизнесмен рассказал, как Путин в 90-е брал взятки: "Деньги брал Леша Миллер. А Путин писал сумму во время беседы" За день до публикации пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о поступлении в Кремль двух журналистских запросов, написанных, по его выражению, "в прокурорском стиле": от лондонской газеты и американского СМИ.

Песков заявил, что в Кремле удивлены "скоординированностью" журналистских обращений, касающихся отношений Путина с его приближенными, и добавил, что в случае публикации администрация не будет судиться с изданиями, поскольку, по его словам, "к этой клевете нельзя относиться серьезно".