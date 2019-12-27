Трамп пошутил, что сцену с ним вырезали из фильма из-за Трюдо

Президент Трамп отреагировал на такое изменение, вспомнив премьер-министра Канады Джастина Трюдо в своем твите.

Президент США Дональд Трамп пошутил относительно того, почему сцену с его участием была вырезана при показе известного американского фильма "Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке" в Канаде.

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В оригинальной версии фильма, выпущенного в 1992 году, главный персонаж Кевин Маккалистер случайно встречает Трампа в отеле Плаза в Нью-Йорке и спрашивает у него дорогу. На прошлой неделе канадская компания СВС транслировала фильм без этой сцены.

Компания объяснила, что фильм было отредактирован еще в 2014 году, до того, как Трамп решил баллотироваться на пост президента. Ответственный за связи с общественностью СВС Чак Томсон сказал в интервью NBC: "Как это часто делают при адаптации фильмов для показа на телевидении, "Один дома 2" отредактировали, чтобы сократить время. Сцену с Дональдом Трампом изъяли среди прочих, ведь эти сцены не были неотделимыми от сценария", передает Голос Америки.

Все же президент Трамп отреагировал на такое изменение, вспомнив премьер-министра Канады Джастина Трюдо в своем твите. "Думаю Джастину Т не понравилось, что я заставил его платить больше в НАТО и в сфере торговли!" - написал президент в Twitter. "Фильм больше не будет таким, как прежде (шутка)", - добавил он.

Тот факт, что фильм транслировался без сцены с Трампом стал предметом ряда публикаций в США и привлек внимание семьи американского президента.