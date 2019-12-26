Die Zeit: Германия могла бы сделать так, чтобы Украина заработала на "Северном потоке-2"

Берлин смог довести ситуацию до такой точки, в которой много стран на континенте радуются американским санкциям против европейских компаний.

С помощью газопровода «Северный поток-2» Германия раскалывает Европу. Германское правительство добилось того, что многие страны ЕС аплодируют санкциям США против европейских компаний. Берлин становится все более одиноким на континенте. И для этого понадобилось лишь построить газопровод из России в Германию.

Об этом пишет Die Zeit, напоминая, как немецкая сторона долгое время преуменьшали значение «Северного потока-2», настаивая, что это чисто экономический проект.

«Теперь он превратился в политическую катастрофу», - говорится в статье.

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Издание считает, что токсическая российская «труба» появилась благодаря главному принципу энергетической политик. Согласно с ним Берлин всегда говорит про Европу и никогда не советуется с другими европейскими странами: ни о «Северном потоке-1», ни об отказе от атомной энергетики, ни о политике электроснабжения или «Северном потоке-2». Правительство Германии ведет национальную энергетическую политику так, будто он живет на острове в Тихом океане. Это привело к тому, что Берлин настроил много стран ЕС против себя.

Издание отмечает, что немецкой стороне стоило бы больше прислушиваться к аргументам Центральной и Восточной Европы.

«Украина сегодня все еще остается главным транзитным направлением для поставок российского газа в Европу. Когда «Северный поток-2» и «Турецкий поток» заработают, Киеву мало что останется. Поэтому так важно, что украинская и российская стороны при посредничестве ЕС договорились о продлении транзита через Украину», - говорится в статье.

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Издание пишет, что несмотря на санкции США, газопровод «Северный поток-2», скорее всего будет достроен. Хотя он будет стоить дороже и заработает позже. В конце концов, немецкие компании будут покупать и перепродавать российский газ. А Берлин будет собирать с этого налоги.

«Почему бы ему не откладывать часть прибыли от торговли газом на модернизацию ГТС Украины и на компенсацию Киеву потерянных доходов от транзита? Так «Северный поток-2» мог бы помочь Украине с деньгами, а Германии в приближении своей газовой политике Европы», - говорится в статье.