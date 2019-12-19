"Не выполнено 90% пунктов": Путин рассказал о ходе переговоров по интеграции с Беларусью

Президент РФ считает правильным решением создание Союзного государства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 90% пунктов договора относительно создания Союзного государства до сих пор не исполнены, однако "политическая воля есть", и переговоры продолжаются.

Об этом российский президент рассказал во время пресс-конференции 19 декабря, пишет ТСН.

Путин однако уверен, что процесс нужно завершить и считает решение по созданию Союзной страны правильным.

"Я считаю, что решение о создании Союзной страны было правильное. Российский и белорусские народы, по моему мнению, то же самое, что украинские и российские. Поэтому то, что у нас с Беларусью происходит такое сближение я этому очень рады", - сказал Путин.

Он добавил, что основные решения, которые были приняты в отношении строительства Союзного государства, в целом не реализованы. По словам Путина не реализовано 90% пунктов.

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Напомним, 7 декабря, в Минске состоялась акция протеста против интеграции с Россией. Граждане вышли в центр белорусской столицы с призывами сохранить независимость и отправить президента в отставку, если тот подпишет соглашение с РФ.

Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о едином правительстве, парламенте, а также общем рынке нефти, газа и энергетики. Такую информацию распространили из посольства Беларуси в Москве.