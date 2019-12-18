Британский посол рассказал о судьбе Скрипалей: живы, не хотят видеть российских дипломатов

Дипломат напомнил, что недавно Юлия Скрипаль выступала перед СМИ.

Отравленные в британском Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль выжили, но не хотят встречаться с представителями российского посольства.

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Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал посол Великобритании в России Лори Бристоу.

«Они живы. И Юля Скрипаль даже выступала перед СМИ некоторое время назад. И она, собственно, сделала те заявления, которые она хотела сделать. И отец жив. Он решил не встречаться с представителями СМИ. Это его выбор», – отметил дипломат.

Посол напомнил, что семью Скрипалей пытались убить боевым химическим веществом.

«И что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям. Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства. Опять же это их выбор», – заключил он.

Справка УНИАН. 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым были отравлены Скрипали, было разработано в России.

5 сентября 2018 года полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Дело Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.