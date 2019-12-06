В Германии началось расследование в отношении отравителей Скрипаля — СМИ

Власти Германии установили, что «Петров» и «Боширов» в 2014 году находились в окрестностях немецкого города Франкфурт в течение трех дней.

Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении предполагаемых сотрудников Главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, известных под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров соответственно.

Как сообщает Громадське со ссылкой на Der Spiegel, власти Германии установили, что «Петров» и «Боширов» в 2014 году находились в окрестностях немецкого города Франкфурт в течение трех дней. Предполагается, что российская разведка может иметь связи в немецких спецслужбах.

«Боширова» и «Петрова» считают сотрудниками российских спецслужб, которые были причастны к отравлению в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

26 сентября 2018 года издание The Insider и проект расследований Bellingcat сообщили, что настоящее имя Руслана Боширова — Анатолий Чепига. По данным журналистов, он полковником ГРУ РФ и имеет звание «Герой России».

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9 октября издание The Insider и Bellingcat сообщили, что настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипача, известного как Александр Петров - Александр Евгеньевич Мишкин . Он является военным врачом и полковником ГРУ России.

Россия отрицает причастность своих спецслужб к химической атаки в Солсбери. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Боширов» и «Петров» - это гражданские граждане , а в их биографии «нет ничего криминального».

Расследование немецкой прокуратуры началось после высылки ФРГ двух российских дипломатов в связи с вероятной причастностью РФ к убийству этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Позже полиция задержала 49-летнего россиянина , причастного к убийству. Немецкие журналисты предполагают , что убийство Хангошвили связано с российскими спецслужбами.