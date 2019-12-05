Чисто английское "убийство": британку переехал насмерть собственный автомобиль

По предварительным данным полиции, женщина выпала из салона своего автомобиля, после чего он откатился назад и переехал британку.

В английском городе Ли, графство Большой Манчестер, 60-летняя женщина, предположительно, погибла под колесами собственного автомобиля Ford Fiesta.

Об этом сообщает местная газета Manchester Evening News.

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Инцидент случился во вторник, 3 декабря. Женщина сильно пострадала при столкновении с собственным автомобилем. Очевидцы вызвали женщине скорую помощь, однако реанимировать ее так и не удалось.

Полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства произошедшего.

«Есть основания полагать, что женщина вела машину, потеряла управление и выпала из салона. Автомобиль поехал назад и, вероятно, переехал ее», - говорится в полицейском рапорте.

Полицейские попросили местных жителей сообщить все, что они знают о случившемся.

«Эта трагедия произошла по немыслимому стечению обстоятельств», - подчеркнул сержант полиции Эндрю Пейдж.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки в штате Флорида пассажирский поезд въехал в автомобиль, в результате чего погибли три человека.