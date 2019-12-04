Handelsblatt: Россию можно пригласить в НАТО в обмен на мир в Украине

По мнению экспертов, так мог бы появиться новый “союз мира”, но украинская сторона все равно должна была бы отказаться от Крыма.

50 лет назад канцлер ФРГ Вилли Брандт перевернул взгляды демократического мира на Россию. Его "восточная политика" сделала возможной реалистичную политику в отношении Москвы. Вдохновленный этим успехом, президент США Ричард Никсон и его Госсекретарь Генри Киссинджер предложили собственную версию такого подхода, которая изменила мир через открытие Китая 40 лет назад.

Сегодня Европа в центре внимания. Германия размышляет, какой будет жизнь после Ангелы Меркель. Великобритания вот-вот завершит Brexit, несмотря на геополитические последствия. Лишь президент Франции Эммануэль Макрон готов смотреть на вещи шире. Об этом на страницах немецкого издания Handelsblatt пишут профессор Пекинского университета международных отношений Маргарита Матьопулос и бывший британский министр по делам Европы Дэнис Макшейн.

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Они напоминают, как президент Франции указал на тревожную ситуацию с безопасностью в Европе и призывал к построению "новой архитектуры между ЕС и Россией". Однако, интеграция европейской архитектуры в российскую оборонную структуру означала бы конец НАТО. Реверансы Макрона в сторону Владимира Путина, его провокационное заявление о "смерти мозга" альянса и его сомнениях относительно коллективных обязательств вытекающих из страха, что Америка больше не будет помогать Европе, в случае начала нового кризиса. По мнению авторов, у президента Дональда Трампа появился шанс продемонстрировать свою новую "восточную политику", основанную на реализме, а не на выдаче желаемого за действительное.

"Как лидер без идеологии, что выступает против интервенций, он должен сделать исторический шаг и пригласить Россию стать членом НАТО. За это Россия должна обязаться прекратить агрессию против Украины", - говорится в статье.

По мнению авторов, это может открыть новую главу в американо-российских отношениях и создать новый "союз мира" с Россией, в котором американцы и русские будут нести совместную ответственность за безопасность Европы. Такой шаг США смог бы изменить баланс глобального порядка в сфере безопасности.

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Во-первых, новый "альянс мира" превратит НАТО в трансатлантическую организацию безопасности, которая будет охватывать территорию от Лиссабона до Владивостока. Во-вторых, он позволит возобновить переговоры о ядерном разоружении. А в-третьих, альянс с Россией может стать частью будущего трехстороннего диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Ведь эти три ядерные державы несут ответственность за мир в 21 веке.

По мнению авторов, для воплощения этого плана будет нужна смелая дипломатия в рамках "норманского формата". Выполнение Минских соглашений от 2015 года обязательно.

"Президент Украины Владимир Зеленский должен подать сигнал, что Киев признает российскую аннексию Крыма в обмен на согласие России вернуть Донбасс в состав Украины без специального статуса. Тогда путь к снятию санкций против Москвы будет открыт. А Россия сможет снова стать восьмым членом G7", - говорится в статье.