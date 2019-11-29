В Судане больше не будут указывать, как женщины должны вести себя и одеваться

В Судане отменили закон, который устанавливал как обязательные исламские консервативные нормы поведения, ограничивая свободу передвижения, работы, учебы и одежды для женщин.

Переходная власть Судана отменила закон, который определял допустимое поведение и одежду женщин в общественных местах.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Судана Абдалла Гамдок отдал должное «женщинам и молодежи нашей страны, пережившим зверства, которые стали последствиями принятия этого закона». Речь идет о Законе об общественном порядке, вступившем в силу во времена Омара аль-Башира, предыдущего руководителя Судана, который правил с 1989 по 2019 год.

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Как пишет The Guardian, закон устанавливал как обязательные исламские консервативные нормы поведения, ограничивая свободу передвижения, работы, учебы и одежды для женщин. К примеру, им запрещалось носить брюки, ходить с непокрытой головой на людях или подходить к чужим мужчинам. За нарушение закона женщин могли выпороть, забросать камнями или даже казнить.

I reiterate our commitment to reinforce the important role of women & youth, who have greatly contributed to the success of this glorious revolution, in the rebuilding of Sudan & we are committed to paving the way for them by removing all historic, social and legal obstacles. pic.twitter.com/ML2yLECvJq — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 29, 2019

Кроме отмены Закона об общественном порядке, переходная власть Судана отдельным решением распустила партию «Национальный конгресс», которой руководил Омар аль-Башир. По словам премьера Абдуллы Гамдока, это позволит конфисковать активы партии и «вернуть украденное у народа Судана имущество». В партии, впрочем, назвали решение «актом интеллектуального банкротства и полным провалом со стороны незаконного правительства».

Отмена Закона об общественном порядке и роспуск «Национального конгресса» были одними из ключевых требований протестного движения, которое привело к смене власти. 11 апреля в Судане произошел военный переворот: Министерство обороны Судана объявило об отстранении от власти президента страны Омара Хасана аль-Башира, который был главой государства почти 30 лет. Армия во главе с министром обороны Авадом ибн Ауфом взяла власть в свои руки на двухлетний переходный период, арестовала аль-Башира и его ближайшее окружение.

17 августа военный совет Судана и оппозиционный альянс «За свободу и перемены» подписали финальный вариант соглашения о разделе власти. Согласно документу, до выборов страной будет руководить независимый совет, состоящий из шести гражданских и пяти военных генералов. Выборы в Судане состоятся через 39 месяцев, начиная с 4 августа.