Министр ВМС США ушел в отставку из-за разногласий с Трампом - СМИ

В заявлении об отставке Спенсер написал, что не находит понимания у верховного главнокомандующего, то есть Трампа, по вопросу о состоянии воинской дисциплины, а потому не может больше одновременно следовать присяге и подчиняться его приказам.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что утратил доверие к главе военно-морского ведомства Ричарду Спенсеру из-за его разногласий с президентом Дональдом Трампом по делу в отношении старшего сержанта элитного подразделения «Морские котики», которого обвиняли в военных преступлениях в Ираке.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя Пентагона, Спенсер после этого подал в отставку.

Спецназовца подозревали в убийстве пленного члена группировки «Исламское государство» в Ираке, с телом которого он сфотографировался. Показания против Галлахера дали несколько «морских котиков», они также утверждали, что он стрелял по гражданским и угрожал сослуживцам, которые пожаловались на его поведение. Все это, как утверждается, произошло в 2017 году. Военный суд оправдал Галлахера по делу об убийстве, но признал его виновным в том, что он, сфотографировавшись с телом убитого, дискредитировал вооруженные силы США. Его понизили в звании.

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Это решение, однако, отменил президент Трамп, который помиловал еще двух обвиняемых в военных преступлениях. Затем Трамп написал в Twitter, что Галлахер после того, какие уйдет в отставку, должен сохранить знаки принадлежности к спецназу.

«ВМС не отнимет у участника боевых действий и «морского котика» Эдди Галлахера его «Тризуб». Это дело изначально вели очень плохо», - написал Трамп.

Спенсер не согласился с президентом. Выступая на международном форуме по вопросам безопасности в Канаде 23 ноября, он заявил, что не считает сообщение в Twitter «формальным приказом».

The Washington Post также сообщала, что в неофициальном порядке министр призвал Белый дом не вмешиваться в дело, обещая отправить Галлахера в отставку с сохранением за ним регалий.

В заявлении об отставке, которое цитирует New York Times, Спенсер отметил, что не находит понимания у верховного главнокомандующего, то есть Трампа, по вопросу о состоянии воинской дисциплины, а потому не может больше одновременно следовать присяге и подчиняться его приказам.

Трамп в Twitter поблагодарил Спенсера за службу. Он также написал, что новым главой военно-морского ведомства станет контр-адмирал в отставке Кеннет Брейтвейт, а Галлахер уйдет в отставку со всеми почестями.