Латвия взялась за российские СМИ из-за санкций ЕС: 9 каналов друга Путина не работают, проверяют другие

В России такой шаг Латвии вызвал «обеспокоенность»: Кремль призвал ОБСЕ отреагировать на запрет.

Латвийский Национальный совет по вопросам электронных СМИ прекратил на территории страны трансляцию 9 русскоязычных каналов, связанные с бизнесменом Юрием Ковальчуков, в отношении которого действуют санкции США и ЕС.

Об этом пишет русская служба BBC.

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«Этот запрет будет действовать до тех пор, пока Юрия Ковальчука не будет исключено из санкционного списка ЕС», – сообщил агентству Латвии заместитель председателя регулятора. По его словам, Совет проверяет владельцев и других телеканалов.

В список запрещенных вошли, в частности, развлекательные телеканалы, на которых периодически транслировали российские ТВ-шоу и сериалы про российскую полицию.

В то же время в России такой шаг Латвии вызвал «обеспокоенность»: Кремль призвал ОБСЕ отреагировать на запрет.

Ковальчука внесли в санкционный список США одним из первых в 2014 году. Минфин США считает его членом ближнего круга Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG имеет намерение обратиться в суд, если Германия не учтет интересов Польши во время имплементации газовой директивы Евросоюза относительно «Северного потока-2».