Крупнейшие телеканалы США сняли с эфира предвыборный ролик Трампа за расизм

Сам Трамп на вопрос о том, считает ли он рекламу оскорбительной, сказал: "Многие вещи оскорбительны. Ваши вопросы частенько оскорбительны".

Три крупнейших американских телеканала и соцсеть Facebook отказались показывать предвыборный ролик Дональда Трампа, сочтя его расистским. В видео показан мигрант, осужденный за убийство двух полицейских.

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Подобное решение, принятое сразу несколькими крупнейшими медиа, можно назвать беспрецедентным, передает Би-би-си. Транслировать эту предвыборную рекламу отказались СNN, NBC и даже симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.

NBC сначала показала 30-секундную рекламу в прайм-тайм - в перерыве игры Национальной футбольной лиги, аудитория которой составила рекордные 21 млн телезрителей, а также в понедельник в утренней программе Morning Joe. Однако из-за негативной реакции телезрителей NBC первой приняла решение отказаться от дальнейшей трансляции ролика.

Выборы в обе палаты конгресса и на ряд губернаторских постов состоятся в Соединенных Штатах сегодня. В США нет правила о "дне тишины" и предвыборную агитацию можно вести в любое время.

"После дополнительной проверки мы признали некорректное содержание рекламы и решили прекратить ее трансляцию по нашим каналам как можно скорее", - говорится в заявлении NBC.

В "Фейсбуке" реклама также сначала появилась, однако позже ее убрали, так как она нарушает политику компании, сообщил пресс-представитель компании Энди Стоун.

Рекламу, вероятно, уже увидели больше людей, чем могло бы, даже если бы каналы не отказались от нее, пишет агентство.

В предвыборной рекламе утверждается, что осужденный на смертную казнь за убийство двух полицейских в столице штата Калифорния преступник Луис Бракамонтес, который иммигрировал из Мексики без документов и был дважды депортирован, приехал в страну по разрешению демократов.

Там также говорится, что среди потока мигрантов из Мексики есть такие же преступники.

В другом ролике показаны толпы людей, раскачивающие забор в попытке сломать его, и сообщение: "Трамп и республиканцы снова делают Америку безопасной".

Эта раздувающая панику реклама не соответствует действительности, пишет издание Business Insider. На самом деле Бракамонтес пересек границу страны, когда у власти были республиканцы, а не демократы. Кроме того, тысячи мигрантов представляются в рекламе преступниками без соответствующих доказательств, пишет издание.

Сам Трамп на вопрос о том, считает ли он рекламу оскорбительной, сказал: "Многие вещи оскорбительны. Ваши вопросы частенько оскорбительны".

Глава избирательной кампании Трампа Брэд Парскейл написал в "Твиттере", что NBC, CNN и Facebook решили быть с теми, кто нелегально находится в этой стране. Он заявил, что медиа в США пытаются контролировать, что американцы видят и думают.

Ролики были заключительной частью кампании Трампа в промежуточных выборах, которые состоятся в этот четверг, 8 ноября.

Действующий президент США в последнее время ужесточил риторику относительно оппонентов и вопросов иммиграции, предупреждая голосующих о "социализме" демократов и угрозе "вторжения" преступников из Центральной Америки.