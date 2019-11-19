В Берлине арестовали сирийца по подозрению в подготовке теракта

Полицейские задержали сирийца в его квартире в Берлине по подозрению в подготовке теракта.

Правоохранители арестовали 37-летнего сирийца в Берлине. Его подозревают в подготовке терактов.

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Мужчина присоединился к чатам в Telegram, участники которых обменивались информацией относительно изготовления оружия и взрывчатых веществ, передает "Немецкая волна. Полицейские задержали сирийца в его квартире в Берлине по подозрению в подготовке теракта. "Его подозревают еще с начала 2019 года по девяти эпизодам в отношении участия в группе Telegram, которая приближена к "Исламскому государству". Ее участники обменивались информацией по изготовлению оружия и взрывчатки", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что целью участников этой группы была подготовка терактов. Как сообщается, участники обменивались инструкциями, в частности, по изготовлению пластиковых бомб, взрывчатки в посылках, магнитных бомб и других устройств с взрывчатыми веществами, а также огнестрельного оружия. Подозреваемый уже купил химикаты для изготовления бомб, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года на посетителей одной из рождественских ярмарок в Берлине наехал грузовик, которым управлял Анис Амри. В результате нападения погибли 11 человек, также погиб водитель грузовика.

Тунисцу Анису Амри немецкие власти отказали в предоставлении убежища, он должен был покинуть страну. Кроме того, он был известен правоохранителям как торговец наркотиками. Его неоднократно задерживали. До своего прибытия в Берлин он некоторое время пребывал в земле Северный Рейн-Вестфалия. Амри застрелили итальянские полицейские в Милане, куда тот бежал из Германии после совершения нападения.