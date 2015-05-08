Белый дом обнесут забором с шипами

На этот раз предлагается приварить к металлическому забору резиденции дополнительный ряд металлический штырей, сообщает ТАСС.

Согласно представленному охранным ведомством и Национальной парковой службой плану, длина таких зубцов, установленных сверху забора, составит примерно 1,3 см, они будут заостренными и стоять не вертикально, а с наклоном наружу.

По задумке авторов, это должно помешать желающим перелезть через ограду и проникнуть на территорию Белого дома.

Повышением уровня защиты президентской резиденции в Секретной службе озаботились после того, как в сентябре прошлого года ветеран вооруженных сил Омар Гонзалес перепрыгнул через ограду резиденции и даже вбежал в жилую часть Белого дома. Схвачен он был уже только на территории.

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Этот скандал в итоге стоил должности главе Секретной службы Джулии Пирсон.

После того инцидента охрана Белого дома была усилена. Кроме того, вдоль территории было установлено дополнительное ограждение - железные барьеры высотой около полутора метров, которые обычно использует полиция во время демонстраций или других массовых мероприятий.