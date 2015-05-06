Президент Германии назвал гибель советских военнопленных одним из крупнейших преступлений нацистов

Он назвал смерть миллионов советских военнопленных во время Второй мировой войны одним из крупнейших преступлений нацистов, сообщает DW.DE.

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На акции памяти на кладбище советских солдат в городе Шлосс Гольте-Штукенброк, которое находится в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Йоахим Гаук заявил: "Миллионы солдат Красной армии были доведены до смерти в немецком военном плену - они в муках умирали от болезней, голода, их убивали".

По мнению немецкого президента, память о советских военнопленных должным образом не осознана в Германии и до сих пор находится в "тени памяти". В лагере Stalag 326 Senne, мемориальный комплекс на месте которого посетил политик, во время войны находились более 300 тыс. военнопленных, из которых 65 тыс. погибли. От жесткого обращения, которому подверглись около 5,3 млн советских солдат, более половины умерли, подчеркнул германский президент. Он отметил, что в отличие от войны на Западе, война на Востоке была с самого начала войной на уничтожение.

Йоахим Гаук поблагодарил западных союзников и СССР за то, что 70 лет назад они заставили немецкий Вермахт капитулировать и освободили страну от нацистской диктатуры. "Мы, поколение, которое родилось в Германии после тех событий, имеем все основания быть благодарными за эту жертвенную борьбу бывших противников на Востоке и на Западе", - подчеркнул в ходе речи президент Германии. Эта борьба, по словам политика, способствовала свободной и достойной жизни в сегодняшней Германии.