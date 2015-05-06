В Подмосковье застрелился больной раком профессор
Перед смертью он написал записку, в которой рассказал, что устал бороться со своим заболеванием.
В Подмосковье покончил с собой больной раком доктор психологических наук, декан факультета социальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Михаил Кондратьев, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По сообщению следственного комитета, тело покойного нашли 5 мая в садоводческом товариществе "Мирный-1" в Истринском районе. Профессор застрелился из охотничьего ружья.
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Перед смертью он написал записку, в которой рассказал, что устал бороться со своим заболеванием.
В течение последнего года в СМИ неоднократно сообщалось о самоубийствах онкологических больных в России, которые испытывали проблемы с получением обезболивающих.