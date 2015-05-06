Франция может затопить "Мистрали" - СМИ
09:58, 06 мая 2015Мир
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Франция может затопить построенные для России вертолетоносцы "Мистраль".
REUTERS
Как пишет газета "Фигаро", это один из основных вариантов действий, которые рассматриваются официальным Парижем в случае расторжения контракта.
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Эксперты пришли к выводу, что использоватьвертолетоносцы французскими ВМС невозможно, поскольку они были построены под российские стандарты. На перестройку кораблей придется потратить сотни миллионов евро, цитирует издание Эхо Москвы.
Франция решила приостановить передачу вертолетоносцев Москве из-за поддержки Россией боевиков на Донбассе и аннексии Крыма.
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