Во Франции завершено расследование смерти Арафата. Отравление не подтвердилось, - СМИ

Об этом сообщила прокуратура города Нантер, в ведении которой находится следствие по этому делу, передает ТАСС.

В расследовании смерти Арафата пора поставить точку, он умер своей смертью, заявил эксперт

"Судебные следователи завершили расследование, и 30 апреля дело было передано в прокуратуру", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в нантерской прокуратуре, теперь у нее есть три месяца на подготовку материалов для суда. Об окончательных выводах следствия не сообщается, однако известно, что эксперты в очередной раз отвергли версию о возможном отравлении Ясира Арафата радиоактивным полонием.

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"Новые выводы отклоняют гипотезу о введении полония-210 в дни, предшествовавшие появлению симптомов, которые наблюдались у Ясира Арафата", - заявляла в марте прокурор Нантера Катрин Дени.

По ее словам, специалисты констатировали, что элементы полоний-210 и свинец-210 в пробах, взятых в могиле Арафата, "имеют природное происхождение".