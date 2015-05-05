Резервистам Финляндии рассылают письма из-за российской угрозы - СМИ

В письме резервистов информируют, какой будет их роль в «кризисной ситуации», передает Радио Свобода.

По сообщениям финских военных, кампания по отправке писем, которая началась 4 мая, была вызвана главным образом сокращением бюджета. Нынешний оборонный бюджет Финляндии сократился на 2,7 миллиарда евро, или на 1,29% ВВП этой страны.

Финляндия, в которой проживает 5,2 миллиона человек, является одной из немногих стран Европы, в которой действует воинский долг.

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Профессиональная армия Финляндии насчитывает 16 000 человек, но в случае мобилизации армия этой страны составит 230 000.

Россия и Финляндия имеют 1340 километров сухопутной границы.