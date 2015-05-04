В США неизвестные устроили стрельбу возле выставки карикатур на пророка Мухаммеда

В городе Гарленд, штат Техас, полиция застрелила двух неизвестных, которые открыли стрельбу вблизи выставки карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает ТСН.ua со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что также ранен сотрудник охраны выставки.

По имеющейся информации, мужчины, личности которых пока не разглашаются, начали стрелять в одного из охранников выставочного центра, ранив его в ногу. Сотрудники полиции открыли ответный огонь на поражение, в результате чего оба нападавших были убиты. Известно, что они были вооружены автоматическим оружием. Охранник, который получил ранения, госпитализирован, угрозы его жизни нет.

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Полиция проводит эвакуацию сотрудников близлежащего бизнес-центра, отмечается в сообщении.

Как отмечается, полиция оцепила выставочный центр, рядом с которым произошла стрельба. Сообщается, что обнаружен подозрительный автомобиль, в котором может находится взрывчатка. Его проверяет робот-сапер.