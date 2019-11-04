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Трамп уверен в своей победе на выборах в 2020 году

08:54, 04 ноября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он заявил журналистам на лужайке у Белого дома, сообщает Fox News.

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"Я думаю, мы получим хорошую победу. Дела у нас идут хорошо, судя по опросам", - отметил Трамп.

Что же касается скандала относительно импичмента, президент США заявил, что "весь этот шум нужен только демократам и лживым СМИ".

"Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет говорить об импичменте, это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ. Я смотрю на это так, что демократы работают со СМИ", - заявил Трамп.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, накануне Минюст США начал публиковать документы о возможных связях Трампа с РФ.

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Теги: #Трамп#США