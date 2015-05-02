Российские бомбардировщики вторглись в зону ПВО штатов над Аляской – СМИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Free Beacon.

Инцидент произошел 22 апреля. Американские истребители для перехвата бомбардировщиков в воздух не поднимались.

Вторжение Ту-95 (по кодификации НАТО, Bears — «Медведи») в зону ПВО США стало первым подобным случаем в нынешнем году.

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В прошлом году, по данным представителя Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) капитана Джеффа Дэвиса, было зафиксировано шесть случаев, когда для перехвата российских бомбардировщиков в воздух поднимались американские или канадские истребители, а также не менее 10 эпизодов, когда самолеты российской Дальней авиации вторгались в зону ПВО.