New York Times: Свидетель из Совета безопасности США признал давление на Украину, но оправдывал Трампа

По словам свидетеля в процедуре импичмента, именно американский посол в ЕС придумал отобрать у украинской армии помощь, пока Киев не начнет расследование против Байдена.

Член Совета национальной безопасности США подтвердил один из ключевых эпизодов процедуры импичмента. В своих показаниях он рассказал, что американский дипломат, который работал с президентом Дональдом Трампом, рассказал ему о блокировании пакета военной помощи для Украины до тех пор, пока она не откроет нужные американскому лидеру расследования.

Как пишет New York Times, за закрытыми дверями член Совета безопасности США Тимоти Моррисон рассказал о телефонном разговоре между Трампом и американским послом в ЕС Гордоном Сондлендом. Во время него президент якобы сказал, что не хочет «обмена «услуга за услугу» с Украиной». Но он при этом настаивал на том, чтобы лидер Украины Владимир Зеленский публично объявил начало расследования против Джозефа Байдена, его сына и других демократов.

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Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор раньше тоже говорил с тревогой об этой телефонной беседе. По словам дипломата, о ней ему рассказал как раз старший директор по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности Тимоти Моррисон. В свою очередь, Сондленд ограничил свои показания относительно этого разговора с американским президентом.

Издание пишет, что показания Моррисона могут быть важными для демократов в Палате представителей, которые ведут дело об импичменте Трампа. Собственно, в ее рамках они пытаются выяснить, использовал ли американский президент помощь для Киева на 391 миллион долларов и встречу с ним в Белом доме как рычаг влияния на Зеленского.

Однако, Моррисон, который давно работает с республиканцами в Конгрессе и был назначен на свою должность Трампом, отказался комментировать поведение президента. Республиканцы называют его наиболее лояльным свидетелем из всех в нынешнем процессе. В своем начальном заявлении он избегал утверждений о тактике давления самого Трампа и постоянно переводил внимание на Сондленда. По словам Моррисона, он «не понимал» вмешательство посла в ЕС в украинскую политику.

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Также в своих показаниях он сказал, что не рассматривает скандальный телефонный разговор между Трампом и Зеленским как незаконный или ненадлежащий. Однако, он, по его словам, был достаточно тревожным, чтобы попросить главного юриста Совета национальной безопасности Джона Айзенберга пересмотреть стенограмму из-за опасения утечки информации.

Моррисон объяснил, что обратился с такой просьбой, потому что его тревожило потенциальное влияние раскрытия текста разговора на поддержку Украины в Конгрессе. Он также переживал, что стенограмма может повлиять на украинское восприятие американо-украинских отношений.