В России продлили домашний арест американскому инвестору Майклу Калви

Американца задержали 15 февраля по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».

Московский городской суд подтвердил продление домашнего ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также его партнера, гражданина Франции Филиппа Делпала.

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Как сообщает «Радио Свобода», суд отказался назначать им залог. Это означает, что Калви будет находиться под домашним арестом до 13 января 2020 года.

Американца задержали 15 февраля по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».

Как писал Bloomberg, на протяжении последних 30 лет американский инвестор Майкл Калви смог заработать миллиарды в России.

Его инвестиционный фонд Baring Vostok составил собственные 10 правил работы в России. И под номером 7 в этом списке указано, что необходимо поддерживать «конструктивные отношения» с властью. Компания даже наняла известного бывшего космонавта СССР Алексея Леонова, чтобы он помогал «уладить дела».