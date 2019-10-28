Водителя грузовика с выявленными 39 трупами в Британии оставили под стражей

Морис Робинсон будет находиться за решеткой до 25 ноября.

Британский суд оставил под стражей водителя грузовика, в котором нашли тела 39 мертвых мигрантов.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Sky News.

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Мориса Робинсона оставили под стражей до 25 ноября. Тогда в суде снова состоится слушание.

Робинсон принимал участие в судебном заседании через видеосвязь. Его обвиняют в непредумышленном убийстве в 39 случаях, а также в сговоре с целью нелегальной перевозки людей и содействии нелегальной миграции. Также мужчину обвиняют в причастности к отмыванию денег.

Как сообщал УНИАН, в британском графстве Эссекс нашли грузовик, в котором были 39 мертвых людей. Вероятно, среди обнаруженных в грузовике тел могли быть граждане Вьетнама. Среди погибших есть один подросток. В настоящее вресмя правоохранители устанавливают личности погибших. Ожидается, что процесс идентификации займет длительное время.