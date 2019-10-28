Спутник для "космических селфи" рухнул на ферму в США (видео)

Аппарат запустили на прошлой неделе, первое "космическое селфи" сделала актриса Кара Делевинь.

Стратосферный спутник компании Samsung, запущенный в верхние слои атмосферы в рамках инициативы SpaceSelfie, внепланово приземлился на территории фермы в американском штате Мичиган.

Читайте такжеСекретный космический самолет ВВС США вернулся на Землю после рекордного полета на орбиту

Как сообщает ABC News, аппарат нашли местные фермеры, супружеская пара. Они как раз собирались выпустить лошадей, когда стали свидетелями падения спутника прямо на их двор.

Спутник приземлился относительно целым. Фермеры опубликовали видео с места посадки в Facebook.

Отмечается, что аппарат был запущен в рамках кампании Samsung, которая позволяла пользователям сделать селфи на фоне стратосферы. Размещенный в спутнике смартфон получал фото с Земли и в реальном времени накладывал их на свои снимки.

Спутник был запущен на прошлой неделе, первый снимок сделала актриса Кара Делевинь.

Реклама Samsung обещала, что сервис будет доступен до 31 октября. Причины его досрочной посадки не уточняются.

Ранее в "Роскосмосе" признали, что зачастую не знают причин поломок и сбоев своих космических аппаратов.