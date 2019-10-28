На границе с США нашли 42 трупа

Сейчас проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей.

Мексиканская группа Madres Buscadoras de Sonora, состоящая из родственников пропавших людей, обнаружила братскую могилу с останками 42 человек возле курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США.

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Об этом сообщил телеканал Fox News.

Так, 24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. На следующий день были найдены останки еще 15 человек, а к субботе, 26 октября, общее число найденных тел достигло 42.

Как давно были захоронены останки – неизвестно. Отмечается, что два тела были в состоянии разложения, что указывает на их недавнее захоронение, а большинство останков – скелеты. Сейчас проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей. По предварительным данным, два тела могли принадлежать женщинам.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми. По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии.

Позже контейнер уже с вероятно мертвыми телами «подхватил» 26-летний водитель-ирландец. Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет – внутри контейнера. Людям не хватало воздуха.

Полиция арестовала и допросила водителя грузовика – 25 летнего Мо Робинсона.