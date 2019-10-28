Трампа освистали на бейсбольном матче (видео)
13:49, 28 октября 2019Мир
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Кое-кто из болельщиков кричал: «бросьте его за решетку».
Болельщики на бейсбольном матче освистали Дональда Трампа
В США болельщики на бейсбольном матче освистали президента Дональда Трампа.
Читайте такжеВслед за лидером "Исламского государства" на севере Сирии убили его правую рукуОб этом говорится в сюжете ТСН.
Произошло это спустя несколько часов после того, как президент США объявил о ликвидации главаря «Исламского государства».
Вместе с первой леди и группой конгрессменов президент приехал на матч в Вашингтоне. О появлении Трампа не объявляли, поэтому его заметили сначала американцы на соседних трибунах. Кое-кто выкрикивал: «бросьте его за решетку». А под конец игры на трибунах появился даже самодельный баннер за импичмент.
Как ранее сообщал УНИАН, Трамп подтвердил ликвидацию главаря террористов аль-Багдади.
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