Die Welt: Шотландцы чувствуют возможность завоевать Лондон

Об этом пишет Штефани Больцен в своей статье «Шотландцы чувствуют возможность завоевать Лондон», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Всего несколько пациентов сидят этим апрельским днем ​​в комнате ожидания государственной клиники в районе Истерхаус. Мужчина примерно тридцати лет с татуировками на шее и груди поприветствовал знакомую. «Я получу новые зубы», говорит он громко, и прикрывает рот рукой. Когда он опустил ее, на миг стал виден его единственный зуб, одиноко торчащий во рту.

Кафе по соседству в супермаркете Моррисона переполнено. Джим Джонсон наслаждается полным шотландским завтраком: яичница, бекон, жареные в масле тосты, кровяная колбаса, запеченные бобы. Гостей, которые за соседними столами едят аналогичного содержания блюда, при ближайшем рассмотрении можно легко разделить на два вида: бледные и с впалыми щеками. Или бледные и с избыточным весом.

Истерхауз расположен в восточной части Глазго и печально известен тем, что средняя продолжительность жизни здесь не выше, чем в секторе Газа. Безработица, уровень детской бедности, насилие, наркотики - длинный список типичных социальных горячих точек.

7 мая в Великобритании пройдут выборы, и Истерхауз как обычно будет избирательным округом, на который социал-демократическая лейбористская партия может смело рассчитывать. Но эти выборы другие. «Я впервые в жизни буду голосовать за (ШНП)SNP», говорит Джим Джонсон. ШНП (SNP) – аббревиатура Шотландской национальной партии (Scottish National Party), партии шотландских националистов, которые борются за независимость. «Я всегда голосовал за лейбористов. Но они слишком долго считали наши голоса чем-то само собой разумеющимся. Теперь это закончилось».

Джиму только что исполнилось 50 лет, но после сердечного приступа, он должен был оставить свою работу плотника. Именно во время, когда правящие консерваторы Лондона проводили жестокие сокращения социальных льгот, социал-демократы были его первым выбором. Но: «Лейбористы – больше не Шотландия. Они стали частью Вестминстера». Вестминстер – синоним политической клики в Лондоне.

Лейбористская партия, говорит Джим, предала шотландцев, потому что в сентябре прошлого года они боролись против шотландского «да» за независимость – и к тому же с вместе с ненавистными консерваторами. Джим гладит свою бритую голову и усмехается. «Было бы неплохо, разок устроить им там хорошую встряску».

Если опросы соответствуют действительности хотя бы наполовину, то результаты ШНП пошатнут не только лейбористов, но и всю британскую политику. Смелые опросы обещают ШНП от 50 до 59 шотландских мест в нижней палате - ранее партия получала всего шесть. В любом случае, ШНП является третьей по силе партией в Палате общин. И решает, кто получит право войти на Даунинг-стрит 10 в качестве премьер-министра. Четыре миллиона шотландских избирателей, которые определяют судьбу 65 миллионов граждан.

Никола Стерджен превратила свою партию в топ-тему

В последние дни предвыборной кампании речь идет почти исключительно о ней: первой женщине-министре шотландцев, Николе Стерджен. Уже в начале апреля, когда состоялись единственные теледебаты ведущих кандидатов, не выиграл ни премьер-министр Дэвид Кэмерон, ни его соперник-лейборист Эд Милибэнд. Потрясающий победитель: Стерджен, которая с ноября является председателем ШНП. 44-летняя женщина красноречива, всегда спокойна, у нее преобладает инстинкт власти.

Ее оппоненты настолько отчаялись, что придираются даже к ее внешности: дело доходит до высоты каблуков Стерджен или ее ярко-красных, облегающих костюмов. Шотландку это совершенно не беспокоит. Она протягивает «Англии и Уэльсу руку дружбы», промурлыкала Стерджен на днях на презентации программы партии.

Хотя она не кандидат на предстоящих всеобщих выборах в Великобритании, но она все же очень важный политик на острове. Впечатляющими выступлениями Стерджен превратила себя и свою партию в политическую топ-тему. «Это феномен», говорит Бен Пейдж из института исследования общественного мнения Ipsos Mori. «Она делает все, что не нужно делать в политике, и это, кажется, работает».

Обещание Стерджен положить конец радикальному курсу жесткой экономии Кэмерона, хорошо принимается в стране, где реальная заработная плата по-прежнему ниже, чем была до финансового кризиса 2008 года.

С 1959 года лейбористы выигрывают все парламентские выборы в Шотландии

ШНП уже давно категорически исключила союз с тори Кэмерона. Однако, лейбористов, которые, согласно опросам, идут наравне с тори, националисты поддержат. Не как партнера по коалиции, а в зависимости от законопроекта. Эд Милибэнд, лидер Лейбористской партии, уже находится «в захвате питона», предупреждает комментатор "Evening Standard".

Но есть ли у Милибэнда еще один шанс? С 1959 года партия выигрывала в Шотландии каждые всеобщие выборы, но теперь им приходится беспокоиться почти за каждое из своих мест, у лейбористов должен быть 41 представитель.

Вилли Бэйн это знает, и именно поэтому с начала апреля он каждый день дважды стучит в двери в своем избирательном округе, семь дней в неделю, независимо от погоды, и большую часть времени это было довольно паршиво. С 2010 года он сидит в Палате общин как представитель лейбористов, его район Глазго-Нордост – сердце социал-демократов – рабочий класс, много пенсионеров. «За последние пять лет я звонил в двери 28 000 избирателей», говорит он с гордостью. Когда в 2010 году Бэйн был избран, у него было преимущество в 54 процента перед кандидатом ШНП. «Но на этот раз гонка чертовски плотная».

Если в двери стоит пенсионер, Бэйн просит его голос, «что мы вышвырнули тори из Вестминстера». Лозунг всегда срабатывал. Если дверь открывает молодой избиратель, Бэйн обещает, что лейбористы поднимут минимальную заработную плату и отменят договоры с нулевым временем, которые не гарантируют фиксированных рабочих часов.

Только: Все это обещает также ШНП. Следующее британское правительство должно отказаться от плана жесткой экономии, и вместо этого сосредоточиться на государственных инвестициях. И, конечно, снять с вооружения Trident (Трайдент), ядерные межконтинентальные ракеты, расположенные на западном побережье Шотландии. Требование, которое никогда не выполнит ни один британский премьер-министр.

Стивен Паттерсон сидит в кафе в старой части Стерлинга. Городок – ворота Шотландии в горы, в часовне их замка в 1543 году была коронована Мария Стюарт. Патерсон – кандидат ШНП, и он не делает никаких прогнозов по поводу того, сможет ли он выиграть у лейбористов. В 2010 году более 10 000 голосов отделяли их депутатов от националистов.

Но нужно просто посмотреть в окна букмекеров, как сделаны ставки, шепчет Патерсон. А потом говорит громко: «Люди устали от циничных сделок лейбористов и консерваторов». Здесь, в городском совете Стерлинга, где коалиция обеих партий блокирует большинство ШНП. И осенью прошлого года их нечестивый союз выступил против независимости Шотландии. Теперь появилась возможность, взять контроль на себя.

В Стирлинге возвращаются к жизни легенды

Не следует забывать: в болоте нынешних политических споров скрыты века истории, века вражды, войн, завоеваний. И осознание того, что маленький народ постоянно готов был защищаться от Голиафа с юга. В нескольких километрах за пределами Стерлинга возвращена к жизни легенда в 3-D. Там, где сейчас находится музей битвы при Бэннокберне, Роберт Брюс, как говорят, разбил лагерь в начале лета 1314; здесь он с армией из 20 000 человек победил в два раза более сильную и гораздо лучше вооруженную армию короля Эдварда II.

Музей был открыт с большой помпой и шотландской политической элитой к 700-летию битвы, все в Бэннокберне дышит национальной гордостью: огромный бронзовый памятник Роберта Брюса верхом на лошади; 15-метровый флагшток на месте, где король, как говорят, воткнул свой штандарт в землю. Внутри самого музея 3-D воины в натуральную величину думают о мести. «Один за другим мои братья были убиты англичанами», шипит Эдвард, младший брат Роберта Брюса. «Теперь эти убийцы заплатят за свои грехи кровью».