В Испании перезахоронили останки диктатора Франко (фоторепортаж)

Прах диктатора перенесли в обычную могилу рядом с его женой Кармен Поло.

В Испании завершились работы по эксгумации диктатора Франциско Франко из гробницы в Долине погибших, где его похоронили в 1975 году.

Об этом сообщает The Guardian.

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В мавзолее в 10:30 по местному времени собралось 24 члена семьи Франко и министр юстиции, на которого возложена роль главного нотариуса страны. Кроме того, к мавзолею пришли сотни испанцев, выразившие поддержку политике диктатора Франко.

Специалисты подняли двухтонную плиту, а гроб при помощи вертолета доставили на городское кладбище Мингоррубио-Эль Пардо. Его прах перенесли в обычную могилу рядом с его женой Кармен Поло за Мадридом.

Для большинства испанцев Долина погибших олицетворяет место прославления Франко и его диктатуры.

Правительство заявило, что его остатки нужно перенести, поскольку они уже не могут "оставаться в мавзолее, превозвышая его фигуру".

Напомним, Франциско Франко – испанский военный и государственный деятель, каудильо Испании в 1939 – 1975 годах. Генералиссимус.