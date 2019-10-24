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Дело о грузовике с трупами: погибшие были гражданами Китая

13:16, 24 октября 2019
Мир
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В Британии расследуют дело о "грузовике с мертвецами" / news.sky.com

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Как сообщает BBC, полиция продолжает допрос водителя грузовика – 25 летнего Мо Робинсона. Правоохранители арестовали его по подозрению в убийстве.

В рамках расследования уже провели обыски в двух домовладениях. Правоохранители работают над выявлением организованной преступной группы, которая «могла сыграть роль» в этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, вчера в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми.

По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии. Позже контейнер уже с вероятно мертвыми телами «подхватил» 26-летний водитель-ирландец.

Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет – внутри контейнера. Людям не хватало воздуха.

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Теги: #Англия#полиция