Израиль ударил по Сирии, воспользовавшись нападением Турции

ВВС Израиля нанес тайные авиаудары по целям, связанным c Корпусом стражей исламской революции в Сирии.

Израильская авиация воспользовалась началом турецкой военной операции против сил сирийских курдов и скрытно нанесла удары по территории Сирии.

Об этом сообщил журналист Бабак Тагвей на своей странице в Twitter.

«Хаос на северо-востоке Сирии дал ВВС Израиля отличную возможность для тайных авиаударов по целям, связанным c Корпусом стражей исламской революции в Сирии. Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по лагерю связанных с КСИР сил в Абу-Камале рядом с иракской границей», - написал он.

#BREAKING: The Chaos in NE #Syria provides best opportunity for #Israel Air Force to secretly carry-out airstrikes against #IRGC related targets in #Syria. Last night, #Israel Air Force bombed a camp in use by #IRGC-QF proxies in Abu Kamal near the border with #Iraq. pic.twitter.com/ESXv4tIMuU — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 16, 2019

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию из-за военного наступления этой страны на позиции курдов в Сирии.