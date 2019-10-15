Соглашение по Brexit может быть заключено на этой неделе - представитель ЕС

Во время тронного выступления перед британским парламентом королева Великобритании Елизавета II подтвердила намерения правительства королевства обеспечить выход из ЕС 31 октября.

Соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского Союза может быть заключено на этой неделе.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявил главный представитель ЕС в переговорах относительно Brexit Мишель Барнье.

«Даже если соглашение является сложным, все более и более сложным, это все еще возможно на этой неделе», - отметил он.

Барнье добавил, что для Лондона «пора превратить хорошие намерения в юридический текст». «Договориться о соглашении все еще возможно. Очевидно, любое соглашение должно работать для всех. Для всей Великобритании и всего ЕС», - подчеркнул он.

В то же время статс-министр внешнеполитического ведомства Германии Михаэль Рот, который прибыл на встречу, высказался сдержанно что касается успеха переговоров по Brexit. По его словам, уверенности в вероятности заключения соглашения между Великобританией и ЕС нет.

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Накануне во время тронного выступления перед британским парламентом королева Великобритании Елизавета II подтвердила намерения правительства королевства обеспечить Brexit 31 октября. Премьер-министр Борис Джонсон также неоднократно подчеркивал, что Brexit в любом случае состоится 31 октября.

Недавно Джонсон предложил новый вариант соглашения о выходе из ЕС. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия, входящая в состав Соединенного Королевства, и после Brexit должна оставаться в составе общего таможенного пространства ЕС. Что касается таможенного оформления и проверок движения товаров, это, по замыслу Джонсона, должно осуществляться «децентрализовано», в том числе с помощью онлайн-формуляров и проверок на местах в самих компаниях-импортерах.

Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку парламент страны не одобрил соглашение, касающееся Brexit и заблокировал возможность выхода без документа. В апреле 27 стран-членов ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.