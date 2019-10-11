Ключевой свидетель в деле об импичменте Трампа будет свидетельствовать в Конгрессе, несмотря на запрет Госдепа

Государственный департамент заблокировал на этой неделе выступление Сондленда.

Посол Америки в Евросоюзе Гордон Сондленд даст показания в Конгрессе следующего четверга в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Hill.

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Сондленд согласился на предложение Конгресса, несмотря на приказ Государственного департамента этого не делать. Кроме того, Госдеп заблокировал выступление дипломата на этой неделе.

По словам адвоката, Сондленду сказали, что он не уполномочен делиться с публикой документами, связанными со службой, потому что они являются собственностью правительства.

Защита ответила, что Сондленд контролирует документы, находящиеся в его распоряжении: «Посол Сондленд надеется на передачу документов в Конгресс в четверг».

Сондленда считают ключевым свидетелем в деле об устранении Трампа с поста президента США. Дипломата вспоминают в жалобе о попытке американского главы давить на Украину.

Американское следствие рассматривает Сондленда как союзника Трампа.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений представил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля.

В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. 30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.