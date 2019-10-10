Нападение на синагогу в Германии: установлена личность стрелка – СМИ

Стрелком оказался 27-летний местный житель по имени Стефан Б.

Установлена личность стрелка, который 9 октября напал на синагогу в немецком городе Галле, в результате чего два человека погибли и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

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По данным издания, мужчину, который является местным жителем, зовут Стефан Б., ему 27 лет, и он ни разу не попадал в поле зрения полиции.

Отмечается, что стрелок открывал огонь в нескольких местах города. На имеющихся видео слышно, как он выкрикивает антисемитские фразы.

Очевидцы рассказали, что стрелок пытался прорваться внутрь синагоги, используя оружие и взрывчатку, но ему не удалось открыть дверь. На тот момент в синагоге находилось примерно 70–80 человек.

Происходящее злоумышленник транслировал в интернет через видеокамеру, установленную на его шлеме.

По информации The Independent, один человек был убит стрелком возле синагоги и еврейского кладбища, еще один – в магазине. В больницу также отправили двух раненых.