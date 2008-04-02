Хиллари Клинтон сравнила себя со Сталлоне

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвиняет своего главного соперника Барака Обаму в том, что он пытается преждевременно вывести ее из президентской гонки. Как пишет газета The Times, выступая накануне в Филадельфии, где сняты фильмы о боксере Рокки с Сильвестром Сталлоне, Клинтон сравнила себя с героем. «Я знаю, что значит очутиться в нокдауне, но я никогда не была поверженной и не буду, отметила Клинтон. – Позвольте кое-что сказать: когда дело доходит до того, чтобы закончить бой, мы с Рокки очень похожи. Я никогда не уйду. Я никогда не сдамся». Она отметила, что готова идти до конца, несмотря на призыв некоторых сторонников Обамы закончить это противостояние и выбрать одного кандидата-демократа.

Газета.ру